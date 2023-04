Wegen Millionen-Zahlung an Welker Jetzt rückt auch der aktuelle GIU-Chef Heinz-Peter Klein ins Visier der Ermittler

Hausdurchsuchungen rund um die Vergleichszahlungen an den beurlaubten GIU-Geschäftsführer Martin Welker: Diesmal bei der Landeshauptstadt und bei der städtischen Entwicklungsgesellschaft GIU (Gesellschaft für Innovation und Unternehmensförderung) und bei deren aktuellem Geschäftsführer Heinz-Peter Klein. Gegen den ermittelt die Staatsanwaltschaft nun. Wegen des „Verdachtes der Untreue“, wie die Behörde am Freitagmittag mitteilt. Klein selbst will „zum jetzigen Zeitpunkt keine Stellungnahme abgeben“, teilt eine Sprecherin der GIU mit.