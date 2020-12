Vorsichtsmaßnahme im Corona-Jahr : Saarbrücken verhängt Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen am Weihnachtsmorgen

Heiligmorgen, das verhieß bislang ein erstes feucht-fröhliches Beisammensein mit Freunden auf dem St. Johanner Markt. Im Corona-Jahr ist dort Alkohol tabu.

In dieser Zeit ist der Konsum von alkoholischen Getränken auf folgenden öffentlichen Plätzen und Straßen verboten: St. Johanner Markt, Katholisch-Kirch-Straße, Türkenstraße, Saarstraße bis zur Kreuzung Am Stadtgraben, Kappenstraße, Kaltenbachstraße bis zur Kreuzung Gerberstraße, Kronenstraße, Evangelisch-Kirch-Straße, Fröschengasse, Am Stiefel, Cora-Eppstein-Platz. Der Stadt zufolge haben sich gerade diese Bereiche in den vergangenen Jahren zu Treffpunkten für Feiernde entwickelt. Das Alkoholverbot sei nötig, um Infektionsketten zu unterbrechen und die Bevölkerung zu schützen.