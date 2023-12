Von einfacher bis guter Wohnlage Zahle ich zu viel Miete? Erster amtlicher Mietspiegel für Saarbrücken ist fertig

Mit dem Mietspiegel, so erklärt es Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU), bekommen die Bürgerinnen und Bürger von Saarbrücken „erstmals einen aktuellen und transparenten Überblick über die Höhe der ortsüblichen Mietpreise“. Vermieter erhielten so eine Basis für die Festlegung der Miethöhe – und Mieter eine „zuverlässige Grundlage, um Mietforderungen zu überprüfen und sich vor überhöhten Mietforderungen zu schützen“. So wird nach Ansicht des Oberbürgermeisters ein „wesentlicher Beitrag zur Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten“ geleistet.