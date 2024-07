Komplett-Erneuerung Er ist da – neuer Rasen im Saarbrücker Ludwigspark wird verlegt (mit Fotos)

Unvergessen sind die Bilder, als Mitarbeiter des Vereins vor dem DFB-Pokalspiel mit Laubbläsern das Wasser wegpusten wollten, um die Bespielbarkeit des Platzes herzustellen. Wir erinnern uns auch daran, dass man wochenlang über das Sickerverhalten von Regenwasser philosophierte, weil Saarbrücken sich in der Nation zu blamieren drohte. Der Pokal-Hit gegen den FC Bayern München am 1. November 2023 stand wegen Dauerregens lange auf der Kippe. Jetzt gibt es die neue Drainage und auch das neue Grün. Der Saisonstart wird gehalten, Grünamtschef Michele Rossi zeigte sich am Montag erleichtert.