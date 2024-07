Nach öffentlicher Empörung Wirbel um Foodtruck „Abendmahl“ in Saarbrücken – Betreiber werfen hin

Der Saarbrücker Imbisswagen „Abendmahl“ stellt nach öffentlicher Kritik seinen Betrieb vorerst ein. Das teilte das Betreiber-Ehepaar Melise und Bekir Sakar aus Schiffweiler am vergangenen Wochenende in den sozialen Medien mit: „Es tut uns von Herzen leid, wenn unser bisheriger Name religiöse Gefühle verletzt hat. Das war niemals unsere Absicht und wir bedauern die entstandenen Missverständnisse zutiefst.“