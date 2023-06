Special Olympics World Games Olympische Vorfreude in Saarbrücken

Große, pinke Plakate, auf denen Sportler mit Behinderung zu sehen sind, fallen zurzeit überall in Saarbrücken ins Auge. Sie machen auf die Special Olympics World Games 2023 aufmerksam – die nach Angaben der Veranstalter weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Die Special Olympics unterscheiden sich von den Paralympics dadurch, dass sie sich hauptsächlich an Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung richten, sind aber ebenso vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) anerkannt. In diesem Jahr finden die Weltspiele erstmals in Deutschland statt. Vom 17. bis 25. Juni treten 7000 Athleten aus 190 Nationen in Berlin in 28 Sportarten an. Es ist damit das größte Multi-Sport-Event in Deutschland seit den Olympischen Spielen von München 1972.