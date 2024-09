„Wenn ich aufhöre, dann…“ Saarbrücker Legende Eis-Paul wird 80 – er spricht erstmals von Rente

Saarbrücken · Den Mann kennt nun wirklich (fast) jedes Kind in Saarbrücken: Seit 60 Jahren ist der Eis-Paul in der Stadt unterwegs. Auch an seinem runden Geburtstag will er wie gewohnt arbeiten. Ist danach bald für immer Schluss?

16.09.2024 , 18:26 Uhr

Paolo Iacono, in Saarbrücken besser bekannt als Eis-Paul. An diesem Dienstag wird er 80. Foto: Thomas Schäfer