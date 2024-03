Überraschende Daten zu Ausländern und Alleinlebenden Einwohnerzahl in Saarbrücken steigt auf 25-Jahres-Hoch – drei Nationen fallen bei Zuzügen auf

Der Anteil Nicht-Deutscher an der Bevölkerung hat in den vergangenen zehn Jahren stetig und deutlich zugenommen. 2013 lag er noch bei 14,5 Prozent, 2018 bei 19,5 Prozent. Rechnet man Bürger, die neben der deutschen eine weitere Staatsangehörigkeit haben und/oder im Ausland geboren wurden, hinzu, so liegt der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund in Saarbrücken aktuell bei 38 Prozent (plus zwei). 2013 waren es 26 Prozent gewesen.