Rückbesinnung auf Baumeister Stengels Zeiten : Alte Eck-Kneipe wird „barocker“ Nobel-Bau

Das Foto soll kurz vor dem Abriss des Gasthauses Keltermann und auch des Nachbargebäudes in den frühen 1960er Jahren am St. Johanner Markt entstanden sein. . Foto: drosteverlag

Saarbrücken Am St. Johanner Markt musste das höhlenartige Gasthaus Keltermann der Keltermann-Passage weichen.

Heute wird der St. Johanner Markt in Saarbrücken ja gerne als die „Gudd Stubb“ („Gute Stube“) der Landeshauptstadt bezeichnet, nachdem er in den 1970er Jahren, unter Oberbürgermeister Oskar Lafontaine, grundlegend saniert worden war; am 1. Mai 1979 war offizielle Eröffnung der Fußgängerzone durch Bundeskanzler Helmut Schmidt. Noch bis in die 1970er Jahre hinein war der Markt ein berüchtigtes Rotlichtviertel gewesen.

Allerdings hatte es auch in der „Rotlicht-Zeit“ schon bauliche Umgestaltungen gegeben: Auf dem alten Foto oben links ist das Gasthaus Keltermann zu sehen, ein Eckhaus am Ausgang des Marktes in Richtung Bahnhofstraße. Das neue Bild rechts daneben zeigt, kaum wiederzuerkennen, die gleiche Stelle: Ein barock anmutendes Gebäude, durch das die Keltermann-Passage führt, die mit ihrem Namen noch an das Gasthaus erinnert. Das neue Haus könnte ein Betrachter fast für ein Original des Saarbrücker Barock-Baumeisters Friedrich Stengel halten, tatsächlich ist es aber viel später entstanden: In einem kleinen Text unserer Zeitung aus dem Jahr 1999 heißt es, dass die alten Häuser Anfang der 1960er Jahre – ohne Genehmigung des Denkmalpflegers – abgerissen wurden. Das alte Foto zeige das Gasthaus Kelterman kurz vor dem Abriss. Einige Teile des Hauses links neben dem Gasthaus hätten sogar noch aus dem Mittelalter gestammt.

Info Wie sah es einst, wie sieht es heute aus? In einer Serie haben wir historischen Aufnahmen aus Saarbrücken aktuelle Fotos aus der möglichst gleichen Perspektive gegenübergestellt.

Dass man baulich am St. Johanner Markt den Barock wieder aufleben ließ, war womöglich nicht ganz neu. Schon in den 1930er Jahren soll es an der Nordwestseite des Marktes, an zwei weiter links vom Gasthaus Keltermann gelegenen Häusern, „barockisierende“ Elemente gegeben haben, heißt es im Forum des Vereins „Stadtbild Deutschland“.

Eine echte Barock-Arbeit nach Plänen von Friedrich Joachim Stengel und Ignatius Bischof ist zum Beispiel der nahe gelegene Brunnen auf dem Markt von 1759/60. Das alte Foto links zeigt dagegen alles andere als „barocke Pracht“ sondern geduckte Häuser, wie sie dort schon vor dem Krieg standen und deren Bausubstanz teils bis in die Renaissance und weiter zurückreichen soll.

Eine Innenansicht des Gasthauses Keltermann ist auf einer Werbe-Postkarte aus der Zeit um 1935 erhalten geblieben, Inhaber war damals ein Mann namens Rudolf Oswald. Die große Eckkneipe mit ihren einfachen Tischen und Stühlen und zwei Theken hatte in jener Zeit etwas höhlenartiges: Die Decke war offenbar mit groben Tüchern verkleidet – möglicherweise handelte es sich auch um ausgediente Säcke –, die so angebracht waren, dass sie der Decke eine Art Gewölbe-Form gaben, fast ein wenig in der Optik einer Tropfsteinhöhle.

Im Vergleich zu der alten Fotografie links ist die gleiche Stelle am St. Johanner Markt heute kaum wiederzuerkennen. Die „Keltermann-Passage“, deren Eingang in der Bildmitte zu sehen ist, führt heute durch den Baukomplex. Foto: Iris Maria Maurer