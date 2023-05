Händler in Sorge „Das waren Profis“ – Einbruchserie in Diskontopassage in Saarbrücken (mit Fotostrecke)

Die nächste Hiobsbotschaft? Gab es schon wieder einen Einbruch? Diese Fragen stellt sich Marcus Linsenmeier inzwischen an fast jedem Montagmorgen. Der Chef der Grossohaus Saar GmbH mit zehn Tabak- und Zeitschriftenläden in der Region, musste in den vergangenen Monaten einiges verkraften. In Völklingen ist eines seiner Geschäfte in diesem Jahr bereits zweimal von Verbrechern heimgesucht worden. Noch schlimmer aber ist die Situation in der Diskontopassage in Saarbrücken.