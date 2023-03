Ein „Wissenschaftler von Weltruhm“ ChatGPT hält Wolfgang Wahlster für tot: Saarbrücken feiert quicklebendigen Ehrenbürger

Selten vermutlich wurde über eine Todesnachricht so geschmunzelt und gelacht wie am Donnerstagabend im Festsaal des Rathauses. „Jetzt eine traurige Nachricht“, sagte Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt: „Wolfgang Wahlster starb am 15. März 2020 im Alter von 66 Jahren.“ Wie bitte?