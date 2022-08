Dutzende tote Jungfische : Massives Fischsterben im Burbacher Weiher (mit Bildergalerie)

Saarbrücken-Burbach Angler entdeckten am Donnerstag am Ufer des Weihers viele Fischkadaver. Die Feuerwehr und das Landesamt für Umweltschutz rückten aus.

Ein massives Fischsterben hat am Donnerstag am Burbacher Waldweiher für einen Einsatz der Feuerwehr und des Landesamtes für Umweltschutz gesorgt. Anglern des dortigen Angelsportvereins war am Vormittag aufgefallen, dass am Ufer viele tote Jungfische trieben. „Das ist leider dem Wetter geschuldet“, erklärte Marcus Becker, der stellvertretende Vorsitzende des Vereins.