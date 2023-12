Zeugen gesucht Drei Verletzte nach Auffahrunfall – Verursacher flüchtet

Am Montagnachmittag, 18. Dezember, ereignete sich gegen 16:30 Uhr in der Viktoriastraße, Kreuzung Kaiserstraße, ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein schwarzer VW Kleinwagen mit französischem Kennzeichen verursachte den Unfall, indem der Fahrer den Bremsvorgang des vorausfahrenden Fahrzeugs zu spät bemerkte. Infolgedessen fuhr er auf dieses auf und schob es in einer Kettenreaktion auf ein weiteres stehendes Fahrzeug.