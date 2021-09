Die Neikesstraße am Evangelischen Krankenhaus in Saarbrücken ist ab 2022 Vergangenheit. Hans Neikes hatte unter anderem im Jahr 1934, also vor dem Anschluss des Saargebiets ans Deutsche Reich, dem „Führer“ Adolf Hitler in Berlin die Ehrenbürgerwürde Saarbrückens verliehen. Foto: Martin Rolshausen