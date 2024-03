Stadtrat tagt heute in Burbach „Sommerstraßen“ in Saarbrücken auf der Kippe?

An einem ungewöhnlichen Ort, im Bürgerhaus Burbach, kommt der Stadtrat Saarbrücken an diesem Dienstag zu seiner März-Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Themen wie die kommunale Wärmeplanung, die Elternbeiträge für die städtischen Kitas, Erinnerungsorte für verfolgte Sinti und Roma sowie Homosexuelle, die Satzung für den Bebauungsplan „Nördlich Stuhlsatzenhaus“ an der Universität des Saarlandes und eine mögliche Wiederholung von „Sommerstraßen“ im Nauwieser Viertel.