„Diskussion muss jetzt geführt werden“ Bundesgartenschau im Saarland? FDP-Idee Thema im Saarbrücker Stadtrat

Seit Mitte April läuft in Mannheim die Bundesgartenschau, die Buga. Schon am Eröffnungstag kamen nach offiziellen Angaben mehr als 14 500 Besucher – so viele wie nie zuvor an einem ersten Tag in der über 70-jährigen Geschichte. Und schon nach zehn Tagen wurde die hunderttausendste Besucherin willkommen geheißen.