„Sehr wirksames Mittel“ Neue Maßnahme hat bereits drei weitere Einbrüche in Diskontopassage verhindert

Was ist in der Saarbrücker Diskontopassage los? Seit Monaten wird die unterirdische Einkaufsstraße in der City von einer Einbruchserie heimgesucht, mindestens sechs Mal drangen Verbrecher in diesem Jahr zwischen April und Mitte August erst in die Passage und dann in unterschiedliche Geschäfte ein. Bei der jüngsten Tat in der Nacht auf Mittwoch vergangener Woche wurden nach Polizei-Angaben sechs Läden angegangen, es wurden Rolltore, Rollläden und Türen zerstört, Geld, Alkohol und ein Laptop gestohlen.