Gourmet-Flashmob am 8. Juli Ganz in Weiß: Kultiges Abendessen nach sechs Jahren zurück in Saarbrücken

„Es ist mal wieder an der Zeit, zusammen zu feiern“: Mit diesen schönen Worten, die nie falsch sein können, beginnt die Einladung für etwas, was es in Saarbrücken schon lange nicht mehr gegeben hat. Nach sechs Jahren Pause kehrt Anfang Juli das „Dîner en blanc“, auch „Dîner domino“ genannt, in die Landeshauptstadt zurück. Organisatorin Pascale Jahns-Petit hat die ersten E-Mails verschickt, um auf die Renaissance des spontanen, stilvollen, geheimnisvollen und etwas verrückten Gourmet-Picknicks mit französischem Flair aufmerksam zu machen.