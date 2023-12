Festliche Vielfalt am Wochenende Diese Weihnachtsmärkte gibt es in Saarbrücken außerhalb des Christkindlmarkts

Auch in diesem Jahr soll der Erlös des „Blau-schwarzen Weihnachtsmarkts“ gespendet werden, und zwar an die Nele-Fachberatungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und Frauen sowie an den Verein Känguruh-Kinder, der Frühgeborene und deren Eltern unterstützt. Vergangenes Jahr kamen 10 000 Euro zusammen, die an den Saarbrücker Kältebus und die Aktion 3. Welt Saar gingen. Wer mag, kann vor Ort warme Winterkleidung spenden, die an hilfsbedürftige Menschen weitergegeben wird.