Wichtige Themen der Stadtpolitik Handel, Verkehr, Sicherheit – was sich 2024 in Saarbrücken verbessern muss

Zum ersten Mal seit 2020, als Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) im E-Werk seine Premiere als Gastgeber des Neujahrsempfangs der Landeshauptstadt hatte, findet das gesellschaftliche Großereignis an diesem Freitag wieder statt. Mit einiger Spannung wird die Rede Conradts erwartet: Was hat er 2024 mit der Stadt vor? Bevor sich der OB dazu am Abend äußern wird, haben wir die Fraktionen des Stadtrates gefragt, was für sie wichtige Themen des neuen Jahres sind.