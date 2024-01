Mode, Käse, Schmuck Mehrere Neueröffnungen und eine Schließung am St. Johanner Markt in Saarbrücken

Zum Start ins immer noch neue Jahr kommt der Einzelhandel in Saarbrücken kräftig in Bewegung, gerade in der an den St. Johanner Markt angrenzenden unteren Bahnhofstraße. Mehrere Neueröffnungen, über die seit Monaten spekuliert wird, stehen jetzt fest. Sie werden in den nächsten Wochen und Monaten vollzogen, auch in seit längerem leerstehenden markanten Gebäuden.