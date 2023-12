Levi’s, Rituals, Paper&Tea Mehrere Neueröffnungen und Schließungen in Bahnhofstraße – Untermieter im alten Kaufhof springt ab

Saarbrücken · Der Handel in Saarbrücken ist weiter im Wandel. Was sich in den kommenden Wochen in der City tut – und welches Geschäft sich komplett aus der Landeshauptstadt zurückzieht.

12.12.2023 , 10:43 Uhr

Der Kosmetikladen „Rituals“ öffnet diese Woche in Bahnhofstraße 74. Foto: Thomas Schäfer

Der Abschied aus Saarbrücken erfolgte heimlich, still und leise. Plötzlich standen an einem Montag die Möbelpacker in der Bahnhofstraße, um das Geschäft auszuräumen, dessen Leuchtreklame noch in dem typischen kräftigen Rot erstrahlte.