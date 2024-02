Umfrage unter Saarbrückern Diese Geschäfte wünschen sich die Menschen in Saarbrücken

In Saarbrücken tut sich momentan einiges, wobei Nachrichten über Betriebsschließungen gefühlt überwiegen. Es gibt aber auch Neueröffnungen in der City, Investitionen in Ladenlokale und neue Geschäfte (wir berichteten). Werden dabei auch die Läden eröffnet, auf die das Publikum wartet? Die SZ wollte von Passanten wissen, was sie in der Innenstadt vermissen.