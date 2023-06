„Wie lange das Kind dann bleiben wird, ist unklar“ Diese Saarbrücker Familie gibt Kindern in Not ein Zuhause auf Zeit

Saarbrücken · Nachts klingelt das Telefon, und plötzlich hat man unbestimmte Zeit ein Kind mehr in der Familie. So kann Bereitschaftspflege laufen, berichtet eine Pflegemutter aus Saarbrücken. Doch das stresse sie nicht. Stattdessen erzählt sie, warum es sich für sie lohne, seit 16 Jahren in Not geratene Kinder aufzunehmen.

13.06.2023, 08:53 Uhr

Foto: dpa/Peter Kneffel

Von Isabell Nina Schirra

Noch immer ist Manuela Fischer (Name von der Redaktion zum Schutz der Pflegekinder geändert) jedes Mal aufgeregt, wenn das Handy klingelt und es heißt, dass sie ein in Not geratenes Kind irgendwo abholen muss – etwa bei der Polizei oder dem Jugendamt –, erzählt die 53-Jährige. „Das kann immer passieren, auch nachts. Wie lange das Kind dann bleiben wird, ist unklar“, sagt sie. „Das stresst mich nicht, im Gegenteil, da ist viel Vorfreude und Adrenalin“.