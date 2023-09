Millionen-Pläne in der Innenstadt Diese Bauprojekte werden die Saarbrücker City in den nächsten Jahren komplett verändern

Exklusiv | Saarbrücken · In den nächsten Jahren soll auf den Straßen der Saarbrücker Innenstadt viel gebaut werden. Aufwendige Bauprojekte sind unter anderem an der Westspange, am Rathausplatz und in der Kaiserstraße geplant. Was sich dort alles verändern soll und welche Pläne die Stadt darüber hinaus noch hat.

29.09.2023, 18:00 Uhr

So soll die Viktoriastraße einmal aussehen. Foto: LHS Saarbrücken

Saarbrücken 2035: Touristen flanieren über den großen Rathausplatz, über den keine Autos mehr fahren. Mitten auf der Kaiserstraße stehen Bäume und Bänke, Menschen gehen mit ihrem Hund spazieren. Und von der Uni aus führt die neue Innenstadtumfahrung jetzt zügig zum Bahnhof.