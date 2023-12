Saarland bei Photovoltaik auf hinteren Plätzen „Die Zeit drängt“ – DGS informiert am St. Johanner Markt in Saarbrücken über Energiewende

Das Fahrrad als Demonstration haben sie gewählt in Anlehnung an ein Buch von Wissenschaftsjournalist Harald Lesch. Lesch hat darin den Energieverbrauch von Deutschland in Kilowattstunden (kWh) umgerechnet – er kommt auf 85 kWh pro Person und Tag. Für eine Kilowattstunde – das entspricht etwa drei Minuten warm duschen oder einmal Wäsche waschen - muss ein Fahrradfahrer demnach zehn Stunden 100 Watt treten – das ist schon nicht mehr ganz gemütliches Radeln. Lesch hat errechnet, dass jeder Deutsche 120 Fahrradfahrer über zehn Stunden täglich beschäftigt. Eine Kilowattstunde ist laut Loskill in etwa das, was ein zwei Quadratmeter großes PV-Modul unter günstigen Bedingungen im Durchschnitt an einem Tag an Strom erzeugt. Ein vergleichbares Modul ist im Info-Point ausgestellt.