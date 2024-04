Die Lage in Saarbrücken Rund ums Hochrisikospiel des 1. FC Saarbrücken: So erlebten Fans das DFB-Pokalspiel

Es wird an diesem Dienstag hochemotional. Die Erzrivalen aus dem Saarland und der Pfalz treffen aufeinander: 1. FC Saarbrücken gegen 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokal-Halbfinale. Die Saar-Polizei bekommt Verstärkung aus vier Bundesländern. Ein Aufeinandertreffen der Fan-Lager soll vermieden werden. Was ist los in Saarbrücken? Was tippen die Fans? Wo ist was los? Und wer feiert überhaupt am heftigsten?