Hochwasser in Saarbrücken-Rußhütte „Wir haben alles verloren“

Am Freitag gegen 13 Uhr kündigte sich die Katastrophe an. Die ersten Alarmmeldungen über steigende Pegel des Fischbachs erreichten die Anwohner in Saarbrücken-Rußhütte. Michelle Steffen, eine 28-jährige alleinerziehende Mutter, erlebte das Unwetter hautnah. „Meine Mutter rief mich noch kurz vorher an, dass ich zur Sicherheit Taschen mit Kleidung für mich und meinen Sohn packen soll. Ich brachte die gepackten Taschen eine Etage höher zu meinem Vermieter Marco Salerno. Er bot mir auch an, bei ihm übernachten zu können. Niemand hätte zu diesem Zeitpunkt gedacht, welche Ausmaße es annehmen würde und dass wir alle die Häuser verlassen müssen“, erzählt die medizinische Fachangestellte mit Tränen in den Augen.