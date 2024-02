Von Mannheim übers Saarland nach Straßburg 150 Teilnehmer bei kurdischer Demo in Saarbrücken

Den Marsch von Mannheim nach Straßburg haben Aktivisten der Revolutionären Jugendbewegung (TCŞ) und der Bewegung kämpferischer junger Frauen (TekoJIN) organisiert. Nach Stationen in Mannheim und Heidelberg läuft die Gruppe seit Montag auch durch das Saarland. Der Aufzug sei zunächst von Bahnhofsvorplatz in Homburg nach Kirkel marschiert, bestätigt Landespolizeisprecher Stephan Laßotta. Am Montag folgte dann eine circa 17 Kilometer lange Etappe von Friedrichsthal bis zur Reichsstraße in Saarbrücken.