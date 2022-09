Saarbrücken : Protest gegen „faschistische Mullah-Regime“ – Kurdinnen schneiden sich die Haare ab

Aus Protest und Zeichen der Solidarität mit den unterdrückten Frauen im Iran schnitt sich Sofia Behtash (19) bei der Kundgebung in Saarbrücken die Haare ab. Foto: Esther Brenner

Saarbrücken Seit dem Tod einer jungen Iranerin, die gegen die strengen Kleider- und Verhüllungsvorschriften verstoßen hatte, ist das streng-islamische Land Iran in Aufruhr. Auch in Saarbrücken gab es am Samstag Solidaritätsaktionen.