Lieblinge der Redaktion : Hier frühstückt es sich besonders toll: Das sind neun der schönsten Cafés in Saarbrücken

Foto: privat

Gutes Essen in schöner Atmosphäre – das ist in Saarbrücken an vielen Orten möglich. Aber wo frühstückt man am schönsten? Unsere Redaktion hat neun Cafés und Restaurants herausgesucht, bei denen das Schlemmen am Morgen besonders viel Freude macht.

In erster Linie sollte es bei dem Besuch in einem Café natürlich darum gehen, dass das Essen gut schmeckt. Aber für eine gelungene Auszeit vom Alltag sollte auch die Atmosphäre stimmen. Umso schöner ist es, dass Saarbrücken einige Cafés zu bieten hat, bei denen Essen und Atmosphäre stimmen. In diesen gemütlich und modern eingerichteten Cafés der Landeshauptstadt, schmecken Kaffee und Kuchen noch besser.

Grace Café

Das „Grace Café“ ist Teil des Ladens namens „Grace the concept store“, der eigentlich Einrichtungsgegenstände verkauft. Auf der im Hinterhof gelegenen Sonnenterrasse können Gäste aber auch leckere Gerichte genießen. In direkter Nähe zum St. Johanner Markt ist das Café eine gute Möglichkeit für eine Pause - fernab vom Trubel der Innenstadt. Serviert werden frisch belegte Brötchen oder Süßes wie selbstgemachte Kuchen, Croissants, Waffeln und Zimtschnecken. Für Fans der herzhaften Küche werden auch Bowls angeboten. Geöffnet ist das „Grace Café“ von dienstags bis freitags in der Zeit von 11 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 18 Uhr.

Informationen: Grace Café, Fröschengasse 12, 66111 Saarbrücken, Tel. 0681 59095700

Luuc Café Deli Wein

In diesem modernen Café werden Gäste bei einem Blick in die Speisekarte zu jeder Tageszeit fündig. Morgens werden hausgemachte Frühstücksplatten, frische Bagels, Frühstücks-Burger, Avocado-Stullen und Bowls serviert. Am Nachmittag wird zudem eine Auswahl an Kuchen oder Zimtschnecken geboten. Wer lieber am Mittag oder Abend im schön eingerichteten Lokal oder an der frischen Luft essen möchte, kann sich unter anderem für eine der vielen leckeren Salat-Bowls oder einen der Burger entscheiden.

Im „Café Luuc“ kann am Montag in der Zeit von 10 bis 19 Uhr gegessen werden. Donnerstags und freitags ist das Café von 10 bis 22 Uhr geöffnet sowie samstags von 9.30 bis 22 Uhr und sonntags von 9.30 bis 19 Uhr.

Frühstück im Café Luuc Foto: Sarah Müller

Informationen: Café Luuc, Türkenstraße 17, 66111 Saarbrücken, Tel. 0681 93885265

Café Batela

Das „Café Batela“ hat erst in diesem Jahr eröffnet und gehört schon jetzt zu den schönsten Cafés in Saarbrücken. In der Speisekarte des stilvoll eingerichteten Cafés sollten vor allem diejenigen fündig werden, die gerne frühstücken. Auf der Karte finden sich unterschiedliche Frühstücksgerichte, darunter Stullen mit Zutaten der türkischen Küche wie beispielsweise Acuka und Sucuk mit Rucola, Hirtenkäse und Spitzpaprika. Auch Müsli-Bowls oder süße Gerichte wie Pancakes und Kuchen werden serviert. Das „Café Batela“ bietet außerdem eine Auswahl vegetarischer und veganer Gerichte.

Ein Besuch in dem neuen Café ist von Dienstag bis Freitag ab 9.30 bis 18 Uhr sowie samstags von 9.30 bis 18 Uhr und sonntags von 9.30 bis 17 Uhr möglich.

Frühstück im Café Batela Foto: Privat

Informationen: Café Batela Mainzer, Str. 4, 66111 Saarbrücken,

Café „Daschner‘s

Fans traditioneller französischer Backwaren sollten ihre nächste Kaffeepause in dem Café „Daschner‘s“ verbringen. In einem klassischen und modernen Ambiente werden hier französische Spezialitäten serviert. Neben französischen Croissants werden auch belegte Brötchen und eine Auswahl an Kuchen angeboten.

Das Café ist dienstags und mittwochs von 7.30 bis 12 Uhr geöffnet. Donnerstags und freitags von 7.30 bis 17 Uhr, samstags von 8 bis 17 Uhr und sonntags von 8 bis 12 Uhr.

Informationen: Café Daschner‘s, Kaiserstraße 76, 66133 Saarbrücken, Tel. 0681 303 95054

Johanna Cafétéria

Auch in diesem modern eingerichteten Café werden Gäste zu jeder Uhrzeit fündig. Am Morgen stehen unterschiedliche Frühstücksplatten zur Auswahl. Wer zu zweit im Café schlemmen möchte, kann beispielsweise die Platte „Geteilte Freude für Zwei“ bestellten, die neben unterschiedlichen Aufstrichen und Belägen auch einen Obstsalat und frisch gepressten Orangensaft enthält. Mittags können sich Gäste zwischen Sandwiches und Bowls entscheiden. Für diejenigen, die lieber etwas Süßes möchten, steht am Mittag eine Auswahl an Kuchen bereit. Abends werden kalte Gerichte wie beispielsweise Antipasti-Platten zubereitet. Das „Johanna“ ist montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr, samstags von 8 bis 19 Uhr und sonntags von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Informationen: Johanna Cafétéria, Mainzer Straße 131, 66121 Saarbrücken, Tel. 0681 9476 9929

Café Fredrik

Im Café „Fredrik“ wird von montags bis freitags ein Frühstücksbuffet mit einer Auswahl an Brötchen, Brot, Wurst, Käse, Aufstrichen, Ei und Obst angeboten. Am Samstag wird die Auswahl am Buffet um Gemüse, rote Beete mit Ziegenkäse und Pancakes erweitert. Sonntags enthält das „Große Sonntags-Frühstück“ alles, was man sich zum ausgiebigen Frühstück wünschen kann. Am Nachmittag können Gäste unter anderem „Fredriks Schüssel“ mit gemischtem Reis und verschiedenem Gemüse oder kalte Gerichte wie den Caesar-Salad bestellen. Wahlweise können die Gerichte zusätzlich mit Hähnchen in hausgemachter Marinade serviert werden. Geöffnet hat das Café „Fredrik“ montags bis freitags von 7.30 bis 18 Uhr. Am Wochenende ist das Café von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Informationen: Café Fredrik, Keplerstraße 12, 66117 Saarbrücken, Tel. 0681 94769922

Café-Konditorei Steigleiter

Die Anfänge des Cafés Steigleiter liegen im Jahr 1961 und auch heute gehört das Café noch zu den beliebtesten in Saarbrücken. Der Erfolg der Konditorei lässt sich vermutlich damit erklären, dass sie nicht nur leckere Backwaren zubereitet, sondern auch in Sachen Ambiente mit der Zeit geht. In dem modern eingerichtetem Café haben Gäste die Auswahl zwischen mehreren Frühstücksmenüs, darunter auch eine vegetarische Auswahl. Zudem werden Torten, Kuchen und Kleingebäck angeboten. Wer es lieber herzhaft mag, kann die Sandwiches, Bagel oder Salatteller probieren. Geöffnet hat das Café mit langer Tradition immer dienstags bis samstags von 6.30 bis 16 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 17 Uhr.

Café Steigleiter Foto: Thomas Reinhardt

Informationen: Café Steigleiter, Arndtstraße 29, 66121 Saarbrücken, Tel. 0681 62855

Café Bleu

Eine gute Auswahl verschiedener Kuchen bietet das „Café Bleu“. Neben klassischen Kuchen wie dem Apfel- oder Käsekuchen, können Gäste hier zum Beispiel Heidelbeerkuchen probieren. Zusätzlich stehen französische Croissants und Quiche, aber auch Salat-Bowls und Frühstücksplatten auf der Speisekarte. Samstags und sonntags werden weitere Frühstücksgerichte angeboten, darunter auch vegetarisches und veganes Frühstück. Das „Café Bleu“ ist von Dienstag bis Donnerstag in der Zeit von 11.30 bis 18 Uhr, freitags und samstags von 10 bis 20 Uhr sowie sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Café Bleu Foto: Privat

Informationen: Café Bleu, Am Steg 3, 66111 Saarbrücken, Tel. 0176 4777 5034,

Restaurant Noya

Auch das „Restaurant Noya“ ist in Sachen Ambiente ein echter Hingucker. Zum Frühstück werden hier Brote mit unterschiedlichen Belägen wie Lachs oder Avocado, Gemüse und Gerichte aus Ei angeboten. Aber auch süße Speisen wie Pancakes stehen auf der Karte. Samstags und sonntags sowie an Feiertagen wird ein Brunch-Buffet mit einer zusätzlichen Auswahl an Omelettes und frisch zubereiteten, warmen Gerichten serviert. Da Kinder bis zehn Jahre kostenlos frühstücken, eignet sich das „Restaurant Noya“ vor allem für Familien mit kleineren Kindern. In gemütlicher Atmosphäre werden zudem Gerichte zum Lunch und am Abend angeboten. Geöffnet ist das Restaurant von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 9 bis 24 Uhr. Freitags und samstags von 9 bis 2 Uhr sowie sonntags von 9 bis 15 Uhr.

Foto: privat