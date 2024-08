Öffnungszeiten, Adressen und Preise Das sind die beliebtesten veganen und vegetarischen Restaurants in Saarbrücken

Bei einem Besuch in dem schön eingerichteten Café werden Sie zu jeder Tageszeit fündig. Von frischen Frühstücksplatten am Morgen bis zum Burger am Abend hält die Speisekarte viele Gerichte bereit. Das meiste Essen ist vegan, bei den übrigen Gerichten können Sie nach einer veganen Variante fragen. Der vegane Burger „Susi“ besteht aus einem leckeren Brioche-Bun, mit Falafelpatty, würziger Tomatenbutter, Curry-Mayo, getrockneten Tomaten und allem, was zu einem Burger dazugehört. Auf Nachfrage wird der vegane Burger auch in scharf serviert.