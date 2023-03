Anmeldezahlen bei weiterführenden Schulen Die beliebtesten Schulen im Regionalverband – an einem Gymnasium muss gelost werden

Update | Saarbrücken · Zwar sind die Anmeldezahlen an den weiterführenden Schulen des Regionalverbandes Saarbrücken stabil geblieben. Trotzdem muss an einer Schule in diesem Jahr das Los entscheiden. Ein Überblick über die beliebtesten weiterführenden Schulen.

19.03.2023, 07:01 Uhr

Das Otto-Hahn-Gymnasium am Saarbrücker Landwehrplatz kann in diesem Schuljahr nicht alle der angemeldeten Schülerinnen und Schüler aufnehmen. Foto: Regionalverband Saarbrücken/Christof Kiefer

Der befürchtete Ansturm auf die Gymnasien aufgrund der Rückkehr zu G9 ist ausgeblieben. Das zeigen die (vorläufigen) Anmeldezahlen für die weiterführenden Schulen in Trägerschaft des Regionalverbandes Saarbrücken. In den zehn Städten und Kommunen unterhält er 16 Gemeinschaftsschulen und acht Gymnasien, hinzu kommen das Deutsch-Französische-Gymnasium, die Europäische Schule und mehrere Privatschulen (Waldorf, Montessori).