Geheimtipps der Redaktion : Das sind die 10 besten Bars in ganz Saarbrücken

Ein Barkeeper zapft hinter dem Tresen ein Bier ab. Foto: dpa/Friso Gentsch

Saarbrücken Ein leckerer Cocktail, ein frisch gezapftes Bier oder eine Runde Shots mit den Freunden nach der Arbeit: Die Bars in Saarbrücken bieten die perfekte Atmosphäre für einen ausgelassenen Abend. Die besten Bars, Kneipen und Pubs im Überblick.

Saarbrückens Innenstadt ist der perfekte Ort, um nach dem Feierabend noch ein Bier oder Cocktail zu trinken. Ob auf dem St. Johanner Markt, am Saarufer oder in den kleinen Gässchen der Stadt – zahleiche Bars laden zum Verweilen ein. Bei dieser großen Auswahl eine Entscheidung zu treffen, kann manchmal etwas schwierig sein. Google Rezensionen und die Webseite Tripadvisor bieten einen guten Blick auf die bekannten und beliebten Bars in Saarbrücken. Für einen schnellen Überblick gibt es hier eine Übersicht der 10 besten Bars, Kneipen und Pubs für jeden Anlass.

1. Old Murphy‘s

Das Old Murphy‘s ist das perfekte Pub um einen abwechslungsreichen Abend zu genießen. Auf dem Programm stehen Live-Musik, Karaoke, ein Pub-Quiz und jede Menge Sport-Events, die auf 5 HD-Großbildschirmen geschaut werden können. Passend zu der Pub-Atmosphäre gibt es eine große Auswahl an Whiskys und mehr als 45 internationale Biere. Für den kleinen oder großen Hunger können Gäste aus einer Reihe von Snacks und Burger mit Pommes wählen. Das ganze Pub ist im typisch irischen Stil eingerichtet und hat einen sehr gemütlichen Flair.

Adresse: St. Johanner Markt 11, 66111 Saarbrücken

Öffnungszeiten: Täglich 10:30 bis 3 Uhr

Kontakt: oldmurphys.de

2. Odeon

Wer abends ein paar Drinks genießen möchte, findet im Odeon eine große Auswahl. Die französisch angehauchte Bar liegt zentral in Saarbrücken und ist gut zu Fuß erreichbar. Die Getränkepreise sind sehr fair und somit auch ein echter Geheimtipp für Studenten. Tagsüber verwandelt sich die Bar in ein gemütliches Café, wo man entspannt einen Kaffee trinken kann. In den warmen Sommermonaten stehen im Außenbereich auf dem Marktplatz Tische und Stühle bereit, an denen man einen langen Arbeitstag entspannt ausklingen lassen kann.

Adresse: St. Johanner Markt 33, 66111 Saarbrücken

Öffnungszeiten: Täglich 11 bis 22 Uhr

Kontakt: speisekarte.de

3. Havanna

Der Havanna Club ist eine Mischung aus Club und Bar. Südamerikanische Atmosphäre und Musik sind das Aushängeschild der Location. Latin, Salsa oder Reggaeton – die Musik und Getränke bringen das Blut in Wallung. Kleine Snacks und Tapas runden den Abend ab und stillen den kleinen Hunger. Ob Tanzen oder gemütliches Zusammensitzen: hier ist beides möglich. Freitags findet außerdem immer die langjährige Havanna ClubNight statt.

Adresse: Futterstraße 5-7, 66111 Saarbrücken

Öffnungezeiten: Freitag bis Sonntag: 23 bis 5 Uhr, Mittwoch: 20 bis 0 Uhr

Kontakt: havana-sb.de

4. Ratskeller

Der Ratskeller in Saarbrücken hat den Flair eines Pubs, die Speisekarte eines Restaurants und manchmal auch den Charme einer Bar. Ausgelesene Weine, Bier vom Fass und leckere Cocktails erwarten die Gäste in einem gemütlichen Ambiente. Wer währenddessen noch etwas essen möchte, dem steht die umfangreiche Speisekarte des Lokals zur Verfügung. Karamellisierter Ziegenkäse, gebratene Gnocchi oder Pfefferkrusten-Steak stehen hier auf der Speisekarte. Bei angenehmer Hintergrundmusik der perfekte Ort für Drinks und Gespräche.

Adresse: Rathausplatz 1, 66111 Saarbrücken

Öffnungszeiten: Täglich geöffnet ab 17 Uhr

Kontakt: ratskeller-saarbrücken.de

5. Heart Bar

Wie der Name schon sagt, ist die Heart Bar die Bar im Herzen von Saarbrücken. Tagsüber gibt es leckeren Kaffee und Kuchen, abends verwandelt sich die Location dann in eine gemütliche Bar mit Drinks und Cocktails. Freitag- und Samstagabend entsteht mit der richtigen Musik eine Clubbar. Bei freiem Eintritt an jedem der Tage macht das Feiern gleich doppelt so viel Spaß!

Adresse: Kaltenbachstraße 6, 66111 Saarbrücken

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 10 bis 0 Uhr, Freitag bis Samstag: 10 bis Open End, Sonntag 10 bis 0 Uhr

Kontakt: heartbar.de

6. Nautilus Bar

Frisch zubereitete Cocktails gibt es hier jeden Tag. Fuerza Agave, Autumn Sour, Blueberry Mint Julep oder der Crystal Colada – über 50 verschiedene Drinks und Cocktails stehen auf der Getränkekarte und sind wahre Geschmacksexplosionen. Einige davon sind selbst ausgedacht. Auch in dieser Bar gibt es jederzeit etwas für den kleinen Hunger. Mitten in Saarbrücken ein echter Geheimtipp.

Adresse: Försterstraße 17, 66111 Saarbrücken

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag: ab 18 Uhr, Sonntag und Montag ist Ruhetag.

Kontakt: nautilosbar

7. Wally‘s Irish Pub

Mehr als 160 verschiedene Whiskey Sorten aus Irland, Schottland, Wales und anderen Nationen werden hier angeboten. Wer sich einmal durchprobieren möchte, der kann an der traditionellen Whiskey Verkostung im Pub teilnehmen. Für alle Sportfans stehen große Bildschirme für Live-Übertragungen von internationalen Rugby und Fußball Spielen bereit. Ein Highlight des Irish Pubs ist das „Wally‘s Songwriter Battle“. Dort geben regionale Komponisten und Musiker ihr Bestes um die Gäste zu unterhalten und das Battle zu gewinnen. Die Termine gibt es auf der Webseite des Pubs.

Adresse: Katholisch-Kirch-Straße 1, 66111 Saarbrücken

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 15 bis 3 Uhr, Samstag 12 bis 3 Uhr, Sonntag 15 bis 3 Uhr

Kontakt: wallys-irishpub.de

8. Sankt J

Die Kult-Kneipe am St. Johanner Markt ist wieder geöffnet. Ein neuer Betreiber, aber das Ambiente bleibt gleich. In der typischen Stadt-Kneipe gibt es sowohl einen Biergarten, als auch Sitzmöglichkeiten im Innenbereich. Im Sankt J gibt es ausschließlich Getränke. Es ist jedoch erlaubt sich anderswo in der Stadt Essen zu kaufen und dies dann mit in den Biergarten zu bringen. Da die Kneipe morgens um 10 Uhr mit den Geschäften öffnet, kann man sich auch tagsüber schon auf einen Kaffee oder Saft zusammensetzen.

Adresse: Sankt Johanner Markt 3, 66111 Saarbrücken

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 10 bis 1 Uhr, Freitag bis Samstag: 10 bis 3 Uhr, Sonntag 0 bis 24 Uhr

Kontakt: sanktj.com

9. Café und Bar Celona

Die Bar Celona ist ein Café und gleichzeitig ein Restaurant. Von einem ausgedehnten Frühstücksbrunch über den Kuchendeal (täglich 14 bis 18 Uhr) bis hin zu den Happy Horas oder Cocktail Abend (täglich 17 bis 20 Uhr) bietet das Celona alles an. Ab 21:21 Uhr gibt es außerdem im Angebot: die Strongs für 6,45€ und Cocktails für 5,75€, genauso wie die Mocktails (alkoholfrei) für 4,75€. Das Celona erstreckt sich über zwei Stockwerke und hat zudem einen großen Außenbereich mit Blick auf das Saarufer.

Adresse: Berliner Promenade 5, 66111 Saarbrücken

Öffnungszeiten: Sonntag Donnerstag: 9 bis 0 Uhr, Freitag bis Samstag: 9 bis 2 Uhr

Kontakt: celona.de

10. SHOTZ

Das Shotz in Saarbrücken bietet neben der großen Auswahl an „Kurzen“ und Shots auch verschiedene Drinks, Biere und Cocktails an. Je nach Wochentag variieren die Angebote der Bar. Montag bis Donnerstag bietet das Shots beispielsweise ein spezielles Angebot für Studenten. Außerdem wird jede Woche ein neuer „Shot der Woche“ gewählt.

Adresse: Fröschengasse 6, 66111 Saarbrücken

Öffnungszeiten: Donnerstag 19 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag 19 bis 3 Uhr

Kontakt: shotz-bar.com/saarbruecken

(bel)