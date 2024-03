Anmeldungen an weiterführenden Schulen Das ist die beliebteste Schule im Regionalverband Saarbrücken

An den weiterführenden Schulen des Regionalverbandes Saarbrücken haben sich für das kommende Schuljahr insgesamt 2074 Kinder angemeldet. 1198 wollen an eine Gemeinschaftsschule, 852 an ein Gymnasium. Insgesamt sind (nach vorläufigen Zahlen) also mindestens 126 Schülerinnen und Schüler mehr zu versorgen als im Schuljahr 2023/24. Diese Anmeldezahlen teilte der Regionalverband jetzt mit. In den zehn Städten und Kommunen unterhält er 16 Gemeinschaftsschulen und acht Gymnasien, hinzu kommen das Deutsch-Französische-Gymnasium, die zweizügige Europäische Schule (nur 24 Anmeldungen bei 46 vorhandenen Plätzen) und mehrere Privatschulen (Waldorf, Montessori).