Serie Landesbeste Azubis aus dem Regionalverband Das ist der beste Auszubildende zum Werkstoffprüfer im Saarland

Saarbrücken · Osman Sahin arbeitet als Werkstoffprüfer bei ZF in Saarbrücken und ist zum landesbesten Azubis gewählt worden. Was er in seinem Beruf leistet und was ihm daran besonders Spaß macht.

22.12.2023 , 08:17 Uhr

Osman Sahin ist landesbester Auszubildender im Beruf Werkstoffprüfer der Fachrichtung Wärmebehandlungstechnik. Foto: BeckerBredel

Von BeckerBredel

Fehler im Metall und an Schweißnähten, die für den ungeübten Betrachter kaum sichtbar sind, kann Osman Sahin erkennen. Bei der Arbeit mit dem Mikroskop und mit Geräten der Härteprüfung stellt der landesbeste Auszubildende zum Werkstoffprüfer die Qualität der gefertigten Teile bei ZF in Saarbrücken sicher.