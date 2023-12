Haushalt beschlossen Ophüls, Olympia, Osthafen: Wofür Saarbrücken 2024 Geld ausgeben will und muss

Er wisse nicht, gab Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) am Mittwochabend nach über vier Stunden Stadtratssitzung lächelnd zu Protokoll, ob ein Haushalt der Landeshauptstadt jemals mit größerem Einvernehmen beschlossen worden sei. Tatsächlich stimmten am Ende nur die AfD und die AfD-Abspaltung Freie Saarbrücker nicht für den 620-Millionen-Etat. Er muss am kommenden Dienstag vom Rat nochmals final abgesegnet werden, was aber als Formsache gilt.