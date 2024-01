Debatte um Verbot Darf in Saarbrücken am Holocaust-Gedenktag gegen Israel demonstriert werden?

Eigentlich finden die Pro-Palästina-Demos in Saarbrücken bereits seit Monaten jeden Samstag statt. Dass die nächste Demo zwar auch an diesem Samstag geplant ist, es sich dabei aber ausgerechnet um den internationalen Gedenktag für die Opfer des Holocausts handelt, empfindet Dennis Kundrus dennoch als bewusste Provokation. „Auf den Demos ist immer wieder die Rede davon, dass in Gaza ein ‚Genozid’ passiert“, erklärt der Vorsitzende des Jungen Forums der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Saar. „Wenn man an einem solchen Tag demonstriert, rückt man den Krieg in Gaza bewusst in den Kontext des Holocausts. Das finde ich absolut verurteilenswert, unabhängig davon, wie man zu dem Krieg steht.“