„Miss California“ machte ihn berühmt US-Star Dante Thomas singt bei Sommerparty am Saarbrücker Osthafen

Dass es dem Mann nicht an Selbstvertrauen mangelt, erkennt man sofort: „GOAT“ hat er seinen Barbershop in der Mainzer Straße in Saarbrücken genannt, die Abkürzung steht für „Greatest Of All Time“, für die Besten aller Zeiten. Tatsächlich hat sich Bennet Alamba, so heißt der Mann, in den letzten Jahren einen Namen als Star-Friseur gemacht. Musiker wie Kontra K oder erfolgreiche Sportler wie Tischtennis-Ass Patrick Franziska saßen schon auf seinem Stuhl, auch beim „Rocco del Schlacko“ ist Alamba mit seinem Team regelmäßig als Festival-Friseur im Einsatz.