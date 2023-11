Tanzwettbewerb Dance Explosion brachte Saarlandhalle zum Beben – das sind die Gewinner

Der Jury fiel es daher schwer, eine Entscheidung zu treffen. Die Gesamtleitung lag in den Händen von Saeid M. Teimouri, der auch für die Moderation auf der Bühne zuständig war. Die Jury appellierte an den Ehrgeiz der Teenager: „Ihr müsst immer weiter trainieren“, betonte Mikel von der „Flying Steps Academy“ aus Berlin. Als Gewinner wurden gekürt in der Kategorie „Solo“: Dilan, bei den Duo ebenfalls Dilan und Ina, in der Kategorie „All-Style 1 vs. 1“ Lil Alwin und in der Sparte „Crew“ die Elite Family aus Strasbourg.