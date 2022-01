Friedliche Kundgebung : 5500 Menschen demonstrieren gegen Impfpflicht und Corona-Maßnahmen in Saarbrücken (mit Bildergalerie)

Foto: BeckerBredel 49 Bilder Rund 5000 Impfgegner demonstrieren in der Saarbrücker Innenstadt

Saarbrücken Unter dem Motto "Wir sagen nein zur Impfpflicht. Wir wollen keine Zweiklassengesellschaft“ hat am Sonntagnachmittag in Saarbrücken erneut eine angemeldete Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen stattgefunden. Nach Angaben der Polizei nahmen circa 5500 Bürgerinnen und Bürger an der Versammlung teil.

Mit circa 3000 Personen startete der Demonstrationszug gegen 15.25 Uhr vom Landwehrplatz aus und führte durch die Saarbrücker Innenstadt in Richtung Wilhelm-Heinrich-Brücke. Von dort aus ging es über die Saaruferstraße und Luisenbrücke zum Vorplatz des Congresszentrums. Auf dem Weg dorthin beobachtete die Polizei einen „regen Zulauf“ auf bis zu circa 5.500 Menschen.

Um den Demonstrationszug durch die Saarbrücker Innenstadt zu führen, mussten zeitweise verschiedene Straßenabschnitte gesperrt werden, darunter die Autobahnabfahrten im Bereich der Wilhelm-Heinrich-Brücke. Dadurch ist es laut Polizei zu „geringfügigen“ Beeinträchtigungen im Straßen- und Saarbahnverkehr gekommen.

Vor dem Congresszentrum fand bis circa 18 Uhr die Abschlusskundgebung statt, bevor die Veranstaltung beendet wurde. Der Großteil der Versammlungsteilnehmer ist laut Polizei dem bürgerlichen Spektrum zuzuordnen. Unter die Demonstrationsteilnehmer hätten sich auch kleinere Gruppierungen der rechten und linken Szene sowie Fußballfans untergemischt, ohne dass es zu Problemen gekommen sei.

Phasenweise seien Abstände unterschritten und Masken abgenommen worden, allerdings habe sich der Großteil der Versammlungsteilnehmer an die Auflagen gehalten.