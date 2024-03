Günstig parken in Saarbrücken Nach Strom-Desaster: Drei-Euro-Parkhaus im alten Kaufhof öffnet wieder – was wird aus „Go Asia“?

„Aus technischen Gründen muss das Parkhaus leider bis auf Weiteres geschlossen bleiben.“ Schwarz auf Gelb muss man diesen Satz seit einigen Wochen lesen an den Eingangstoren zum Parkhaus am ehemaligen Kaufhof in der Innenstadt. Für kurze Zeit werden die gelben Banner in Saarbrücken auch noch hängen bleiben, die gute Nachricht aber ist: Die Rolltore werden wieder hochgezogen!