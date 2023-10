Erster Laden im Saarland Zimtschnecken-Hype „Cinnamood“ startet sehr bald in Saarbrücken

Fast immer, wenn eine Zeitung etwas über eine Neueröffnung von Cinnamood schreibt, lautet die Überschrift so: „Schlangestehen für Zimtschnecken“. In Düsseldorf war das schon der Fall, in München, Frankfurt, zuletzt Ende September in Luxemburg. Dort musste man sogar nicht nur am Eröffnungstag Schlange stehen, sondern auch in den Tagen danach noch, um etwas von den derzeit beliebtesten Backwaren Deutschlands abzubekommen.