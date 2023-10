Lange Schlangen und eine Stunde Wartezeit Zimtschnecken-Hype in Saarbrücken – die Fotos von der Cinnamood-Eröffnung

Saarbrücken · Der Zimtschnecken-Hype ist im Saarland angekommen. Cinnamood hat seine erste Filiale hier eröffnet, in der Bahnhofstraße in Saarbrücken. Zum Start gab es lange Warteschlangen. Wie die Zimtschnecken aussehen und was sie kosten.

28.10.2023, 16:16 Uhr

20 Bilder Zimtschnecken-Hype in Saarbrücken – die Fotos von der Cinnamood-Eröffnung 20 Bilder Foto: BeckerBredel