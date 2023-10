„Cinnamood“ kommt ins Saarland Schlangestehen für Zimtschnecken in Saarbrücken? Eröffnungstermin steht jetzt

„Eeendlich“, „Da müssen wir hin!“, „Das Wochenende ist gerettet“: Deutschlands derzeit größter Gastro-Trend Cinnamood hat das Geheimnis gelüftet, wann der erste Laden im Saarland startet – und die Euphorie im Netz ist riesengroß. Am kommenden Samstag, 28. Oktober, pünktlich um 12 Uhr sollen sich in der Bahnhofstraße 58 in Saarbrücken erstmals die Türen zum angeblichen Zimtschnecken-Paradies öffnen. Das hat Cinnamood via Instagram jetzt offiziell bekannt gegeben und damit einen Bericht der SZ bestätigt.