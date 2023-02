Dieses Traditionsunternehmen eröffnet großes Geschäft am St. Johanner Markt : Geheimnis gelüftet: Dieses Traditionsunternehmen eröffnet großes Geschäft am St. Johanner Markt

Um dieses Eckhaus geht es. Hinten links der neue „Stiefel“. Foto: Thomas Schäfer

Saarbrücken Es ist eine der absoluten Top-Lagen der Innenstadt: Ein Saarbrücker Traditionsunternehmen wird in der Bahnhofstraße 1 direkt am St. Johanner Markt einen neuen Laden eröffnen. Was genau geplant ist.