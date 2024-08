serie cafés in saarbrücken So passt sich Café Steigleiter an neue Zeiten an

„Gehe mit der Zeit, sonst gehst du mit der Zeit“. Diesen Spruch verwendet Geschäftsführerin Karin Steigleiter gerne. Der Erfolg von Café Steigleiter gibt ihr recht. Am ersten Februar 1961 eröffnete das heutige Traditionsunternehmen, damals noch in der Großherzog-Friedrich-Straße – und mit Öffnungszeiten bis manchmal 12 Uhr Nachts. Die Produktion habe sich stetig vergrößert, erinnert sich die Geschäftsführerin. Brot, Brötchen und Pralinen habe es in den frühen Zeiten noch nicht im Geschäft gegeben. Selbst Kinobesucher hätten damals den Tag bei Café und Bier in den Räumlichkeiten ausklingen lassen. Und bis vor zwei Jahren gab es noch ein Stammessen für die Gäste. Mittlerweile habe man sich mehr auf kleine Happen, Fingerfood und Event-Catering spezialisiert. Und auch sonst ist vieles anders.