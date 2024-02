Dritte Filiale eröffnet Das Café Luuc ist ohne Fleisch voll auf Erfolgskurs

Neun Grad zeigt das Thermometer um zwölf Uhr mittags in Saarbrücken an. Viel zu warm für einen Wintertag, andererseits aber zu kühl, um draußen zu sitzen. Eigentlich. Vor dem Café Luuc in der Türkenstraße sind dennoch alle Tische belegt. Drinnen hat sich sogar eine kleine Schlange gebildet, doch Elke Grosse muss die potenziellen Gäste vertrösten: Leider nix mehr frei, es heißt entweder warten oder später wieder kommen.