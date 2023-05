„Aufgelöst in Tränen, fertig mit den Nerven“ Busfahrer lässt Mädchen wegen fehlender 40 Cent abends allein in Saarbrücken stehen

Saarbrücken · Eine 14-Jährige will nach dem Training in Saarbrücken mit dem Bus nach Hause fahren. Sie ist ohne Handy und Fahrkarte unterwegs, hat nur noch wenig Geld. Der Busfahrer glaubt ihr nicht – und bringt sie in Gefahr.

13.05.2023, 08:01 Uhr

Hier am Rabbiner-Rülf-Platz in der Saarbrücker City ließ der Busfahrer das Mädchen stehen. Foto: Thomas Schäfer

Es ist eine Ur-Angst aller Eltern, und es müssen schlimme Momente gewesen sein für Familie Lesch aus Altenkessel. An einem Freitagabend im April ist die 14 Jahre alte Tochter des Hauses wie gewöhnlich zum Leichtathletik-Training in Saarbrücken. Nach dem Training wollte sie mit dem Bus nach Hause fahren. Vater Stephan Lesch wollte sie an einer Haltestelle im Ortsteil Rockershausen abholen.