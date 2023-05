„Aufgelöst in Tränen, fertig mit den Nerven“ Busfahrer lässt Mädchen wegen fehlender 40 Cent abends allein in Saarbrücken stehen

Das Mädchen ist danach, so erzählt es ihr Vater, so „verstört“, dass sie entscheidet, zu Fuß nach Hause zu gehen. Sieben Kilometer. Weil sie so spät nicht allein durch Malstatt und Burbach gehen möchte, läuft sie über den Leinpfad an der Saar. Es wird jetzt richtig dunkel, sie hat kein Handy, keiner weiß, wo sie sich zu diesem Zeitpunkt befindet.